Futebol: Santa Cruz fecha com jogadores ex-Remo e Paysandu e com ex-técnico azulino

O tradicional Santa Cruz-PE terá um ano de 2022 de reconstrução, após a queda para a Série D do Brasileirão. O Santinha busca o retorno a Série C e já iniciou a montagem do elenco, que conta com algumas peças bem conhecidas do futebol paraense e com passagens pelo Remo e também Paysandu.

O Tricolor iniciará 2022 com o técnico Leston Júnior, que passou pelo Remo na temporada 2016. O clube também acertou a contratação do lateral-esquerdo Dudu Mandai, que esteve no Remo em 2020 e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série b do Brasileirão. O seu último clube foi o Manaus-AM, onde quase levou o Gavião à Segundona do Brasil.

Atacante Mateus Anderson pelo Paysandu em 2020 (ASCOM PAYSANDU)

O ataque do Santa Cruz é formadoi por uma dupla ex-Paysandu. O atacante Mateus Anderson, que esteve na temporada 2020 do Paysandu, acertou com a Cobra Coral. Ele terá a companhia de outro ex-bicolor, o atacante Walter, de 32 anos, que deixou o Botafogo-SP. Walter jogou pelo Papão no início de 2018 e foi contratado como o principal reforço do clube na temporada, mas sua passagem pelo Papão durou apenas 12 partidas, com três gols marcados e duas assistências.