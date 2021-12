Clube da Série B contrata meia revelado pelo Remo e que estava no Corinthians

Nos últimos dias da temporada 2021 o mercado da bola segue intenso e com contratações. O Sampaio Corrêa-MA, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, anunciou nesta quinta-feira (30) em suas redes oficiais, a contratação do meia paraense Warian Santos, o Ameixa, cria das categorias de base do Clube do Remo.

Aos 23 anos e com passagens pelo Grêmio-RS, Atlético-GO, CRB-AL e Corinthians-SP, Ameixa chega à “Bolívia Querida” para formar dupla com outro ex-azulino, o atacante Eron, que subiu com o Leão Azul para a Série B na temporada 2020 e também foi anunciado essa semana pelo clube maranhense.

Ameixa subiu para o profissional do Remo na temporada 2014 e ficou no Leão até 2015, antes, porém, teve uma passagem pelo Grêmio, emprestado pelo próprio Remo, mas retornou a Belém. Com a camisa azulina conquistou dois Campeonatos Paraenses (2014 e 2015) e foi negociado com o Corinthians. O jogador estava no Corinthians, onde disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirante e o Campeonato Paulista.