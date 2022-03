Com jogadores ex-Remo e Paysandu, Moto Club-MA elimina equipe da Série B na Copa do Brasil

A Copa do Brasil teve uma noite especial em São Luís (MA). O Moto Club-MA, equipe que disputa a Série D do Brasileiro, encarou a Chapecoense-SC, que está na Série B, no Estádio Castelão, na noite de ontem (1). Em um jogo emocionante, decidido nos acréscimos, o clube maranhense venceu a Chape por 3 a 2 e faturou a cota de R$750 mil. Em campo pelo Moto estavam dois velhos conhecidos das torcidas do Remo e do Paysandu.

O clube nordestino despachou a Chapecoense e contou com a ajuda de dois jogadores que passaram por Leão Azul e Papão da Curuzu. Em campo, defendendo as cores do rubro-negro, estava o lateral-esquerdo Esquerdinha, de 37 anos. O atleta teve passagens pelo Bragantino e Remo e foi campeão paraense de 2018 pelo Leão.

Esquerdinha foi titular em boa parte da temporada 2018 no Remo (Fábio Will / Remo)

No meio-campo quem atuou pelo Moto Club foi Lineker, de 29 anos. O jogador iniciou a carreira no Remo, passou pelo Paysandu e foi campeão estadual em 2013 pelo clube alviceleste. No Pará, atuou também pela Tuna Luso, Águia de Marabá, Castanhal, Pinheirense, Paragominas e Sport Belém.

Lineker com a camisa do Paysandu (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Moto Club- vai enfrentar o Tombense-MG, no dia 9 (quarta-feira), em Minas Gerais (MG). Quem vencer avança, em caso de empata a vaga será decidida nas penalidades