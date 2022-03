Com nome na lista, lateral Renan Castro volta ao radar do Remo, mas negócio segue travado

Com menos de um mês para o início do Brasileirão Série C, o Remo está no mercado atrás de novas peças para compor o elenco para a principal competição do clube na temporada. Alguns nomes começam a rondar pelos corredores do Baenão e um deles é do lateral esquerdo Renan Castro, porém, o clube azulino ainda encontra dificuldade em fechar com o atleta, por ele está “preso” ao Joinville-SC.

A informação foi confirmada por uma fonte azulina, que garantiu que o clube possui interesse em Renan Castro, mas por conta do vínculo dele com o JEC, a negociação travou. Outros nomes constam em uma lista da cúpula azulina e a chegada de um jogador para a posição é certa. Atualmente o Leão Azul possui os atletas Paulo Henrique e Leonan para a função, já o jogador Marlon, que também é lateral esquerdo de origem, vem atuando desde 2021 como zagueiro.

Renan Castro, de 26 anos, foi sondado pelo Remo no início de janeiro. Neste período o diretor do Joinville, Leonardo Roesler, informou que notificou o Leão Azul à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por suposto caso de aliciamento, já que o Remo teria entrado em contato com o jogador sem pedir autorização ao clube catarinense. Na atual temporada Renan castro atuou em 11 partidas e deu uma assistência.

Em entrevista ao O Liberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, informou que aguarda o término da primeira fase de alguns estaduais para fechar como reforços. Segundo Bentes, o futebol paulista é onde o clube irá buscar jogadores para compor o elenco para a Série C.