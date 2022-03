FPF divulga tabela detalhada das quartas de final do Parazão; saiba quando Paysandu e Remo jogam

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela das quartas de final do Campeonato Paraense. A dupla Re-Pa jogam em dias diferentes. O Remo visita o Caeté no próximo sábado (19), às 15h30, no Diogão. Já o Paysandu encara o Tapajós no domingo (20), às 9h30, no Souza.

Duas partidas completam os duelos de ida das quartas do estadual: Águia x Castanhal no sábado (19), às 17h, no Zinho Oliveira e Bragantino x Tuna, às 15h30 de domingo (20), no Diogão.

A volta

Os classificados serão definidos já no meio de semana. Na terça-feira (22), às 20h, o Remo recebe o Caeté no Baenão. No mesmo dia e horário, o Castanhal joga com o Águia, na Curuzu. No dia seguinte, o Bragantino visita a Tuna, no Souza, às 15h30, enquanto o Paysandu recebe o Tapajós, às 20h, também na Curuzu.