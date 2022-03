Diretor da FPF sobre dias e horários dos jogos da quartas de final do Parazão: 'aguardando ajustes'

O Parazão vai retomar de onde parou. Após solicitação do Paragominas, o julgamento realizado pelo TJD-PA, ontem, anulou as punições dos jogadores Hatos (Bragantino) e Guga (Águia de Marabá) e o estadual voltará a ter partidas.

Em contato com o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, informou que a definição dos horários e datas dos jogos ainda dependem de ajustes com a TV Cultura.

“Ainda não tem nada definido. Estamos aguardando ajuste da grade de detentora dos direitos televisivos”, disse.

As partidas das quartas de final do Parazão 2022 serão no formato "mata-mata", com jogos de ida e volta, com Paysandu, Tuna, Remo e Castanhal descidindo em casa.

Veja os confrontos

Tapájós x Paysandu

Bragantino x Tuna

Caeté x Remo

Águia x Castanhal