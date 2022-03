FPF aguarda notificação do TJD-PA para organizar retorno do Parazão. Ainda não há data definida

Logo após a decisão que anulou as acusações sobre os atletas Hatos e Gustavo, a presidência do TJD-PA comunicou que vai enviar um ofício à Federação Paraense de Futebol, para que sejam tomadas as providências para o retorno do Campeonato Paraense. Em contato com a entidade, o Secretário Executivo, Maurício Bororó esclareceu os pontos que envolvem a atuação da FPF e disse que ainda não há data certa para o retorno.

"Ainda não temos. A FPF só vai se prouniciar quando receber o documento do TJD. Assim que esse documento chegar até a presidente Graciete Maués, ela vai ireunir com o diretor de competições, o Del Filho, e ai sim vão deliberar sobre a tabela, as datas e todas essas informações", explica.

A sede do Tribunal de Justiça Desportiva funciona no mesmo prédio da federação. Todavia, segundo o secretário, a primeira informação chegou ao conhecimento dele através da imprensa. Bororó reforçou que para o campeonato ser retomado, será preciso um prazo mínimo de 72 horas para que os condicionantes ideais sejam ajustados entre a própria federação, além de clubes e outras entidades envolvidas.

"Eles vão fechar o acórdão ai mandam para nós. A presidente vai convocar o diretor de competições e eles terão no mínimo 72 horas para programar jogos, programar com TV que é patrocinadora. Depois temos que enviar ofícios à PM, aos órgãos de segurança. Os clubes terão que se organizar para venda de ingressos e outras coisas. Tudo passa pela logística da federação, é programado dentro da lei", encerra.