TJD anula punição a atletas denunciados e Campeonato Paraense será retomado; saiba mais

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Pará decidiu pela anulação das acusações impostas aos jogadores Hatos, do Bragantino, e Gustavo do Águia de Marabá. Por 7 votos a 2, os juízes extinguiram a punição e o Campeonato Paraense deve ser retomado, sem alteração no que diz respeito à classificação dos times ao quadrangular decisivo. A decisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará.

Na ocasião, os atletas Hatos e Gustavo, haviam sido denunciados por não cumprimento de pena em partidas realizadas no ano passado, enquanto jogavam pelo Itupiranga. Após o fato, ambos se transferiram aos times hoje julgados, sem que houvesse cumprimento ou mesmo o conhecimento das penas.

O caso foi parar na justiça desportiva, que acatou pedido da Comissão Disciplinar, recomendando a paralisação do certame até decisão pelo Pleno da corte desportiva. De acordo com o procurador do Pleno, Paulo Ivan Borges, a decisão beneficia a retomada do campeonato o mais breve possível.

"Esta decisão é muito importante, porque permite a volta do campeonato. São dois processos que estavam atravancando a volta do campeonato, e foram julgadas. Por 7 a 2, o Pleno do Tribunal de Justiça decidiu anular a decisão da Segunda Comissão de Justiça Desportiva. E reportou aos atletas uma defesa técnica, que se baseou nos princípios constitucionais da ampla defesa nos processos administrativos", explica.

Presidente do TJD-PA, Mário Célio Alves reconheceu a decisão e disse estar tomando as providências para que a Federação Paraense de Futebol (FPF) organize o retorno do campeonato. "A decisão de hoje foi no sentido de reconhecer que, tanto o Hatos quanto o Gustavo, não foram notificados da seção de julgamento do ano passado, pela comissão disciplinar, que puniu esses atletas, o Hatos a cinco jogos, e o Gustavo a dois jogos, anulando as decisões que foram definidas aqui", comenta.

A partir da decisão, o caso deve retornar à Segunda Comissão do tribunal. "A Segunda Comissão Disciplinar vai ter que realizar um novo julgamento em relação à conduta desses dois atletas, enquanto jogavam no Itupiranga, no ano passado. E a consequência disso é que as denúncias oferecidas, que seriam julgadas amanhã, perdem o objeto. Se foi anulado a condenação aplicada a eles, amanhã o processo não tem razão de existir.

A partir de agora, fica a critério da FPF o reinício do Parazão, que havia sido suspenso no último dia 6 de março, após o final da primeira fase, devido uma denúncia do Paragominas sobre as irregularidades dos atletas citados. Com isso, o campeonato deve retornar sem que as equipes classificadas sejam prejudicadas.

"Logo mais eu vou dar uma decisão revogando a suspensão do campeonato e recomendando que retorne, notificando a Primeira Comissão Disciplinar para que tome conhecimento de que os processos que serão julgados amanhã perderam o objeto. A FPF será notificada de que o campeonato precisa retomar e eles tomarão as providencias cabíveis", encerra.

Assim, permanecem os jogos originalmente marcados para o quadrangular decisivo.

Paysandu x Tapajós

Remo x Caeté

Tuna Luso x Bragantino-PA

Castanhal x Águia de Marabá