Bragantino, Aguia de Marabá e Paragominas se manifestam sobre decisão do TJD; veja

A decisão do TJD-PA em anular as acusações sobre as denúncias de irregularidades envolvendo os atletas Hatos e Gustavo, de Bragantino e Paragominas, trouxe aos clubes participantes do Parazão uma esperança de retomada imediata do campeonato. A partir de agora, cabe à FPF organizar a tabela de jogos e definir as datas da disputa que está na fase final.

VEJA MAIS

Ao receber a informação, o presidente do Bragantino, Cláudio da Van, comemorou o sucesso da defesa feita pelo clube e ponderou que o TJD fez justiça. "O Bragantino tinha ciência desde que entrou com a defesa, pois o ato feito contra os atletas não era legal. A gente mostrou que tinha razão e ainda ficou mais fortalecido”, comenta. Segundo ele, a decisão foi muito além dos gramados e o time seguirá todas as determinações da corte esportiva.

“O atleta vai ser punido quando assim for julgado. O time teve o nome da sua cidade jogado na lama, quando falaram que o Bragantino era amador. Isso pegou muito mal para o clube. Essa decisão repara o erro e graças a Deus vamos seguir em frente”, afirma.

Já o Executivo de Futebol do Águia de Marabá, Vandick Lima, disse que o clube está satisfeito, depois de passar vários dias sem saber se voltaria a campo. “Foi uma decisão que a gente esperava. A gente sabia que o Guga não tinha sido citado da punição e o tribunal entendeu que merecia a revisão da pena, e marcando um novo julgamento. A gente estava treinando sem saber quando ia jogar e pelo menos com essa decisão o TJD vai revogar a paralisação e a FPF vai marcar os jogos”, comemora.

Em contrapartida, o presidente do Paragominas, autor das ações, informa que o clube já recorreu da decisão e aguardará o julgamento desta terça-feira. “A gente já sabia o que ia acontecer hoje. Hoje foi dos jogadores e ainda terá dos clubes. Sendo que o campeonato vai prosseguir, mas nós não caímos, Existe uma luz no fim do túnel. Nosso advogado já recorreu e vamos aguardar essa audiência de amanhã”, encerra.