Conheça os possíveis adversários do Remo na terceira fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2022 ainda não possui todos os classificados para a terceira fase, mas o Remo, atual campeão da Copa Verde, já possui cadeira cativa nesta etapa e aguarda um adversário, que será conhecido através de sorteio, no dia 28 de março, às 15h, na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). Para este sorteio, alguns clubes e potes já estão definidos e o Leão poderá enfrentar grandes clubes do futebol nacional.

A competição mais democrática do futebol brasileiro iniciou com clubes de todos os estados. Algumas equipes, com o Remo, já estão garantidas, por terem conquistado a Série B e também a Copa do Nordeste, que são os casos de Botafogo-RJ e Bahia-BA, respectivamente. O Leão Azul faz parte do pote 2 e vai encarar equipes do porte 1.

Os clubes do pote 1 ainda não estão todos definidos, porém, algumas equipes já compõe o quadro, como os clubes que estão na Libertadores que são nove: América-MG, Athletico Paranaense, Atlético-MG, Corinthians-SP, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Fortaleza-CE, Palmeiras-SP e Red Bull Bragantino-SP. Entram também nesse pote 1 o Botafogo e o Bahia, além do Santos-SP, que está na Copa do Brasil desde o início. Todos esses clubes podem enfrentar o Remo na terceira fase.

Além do Remo, o futebol do Pará também possui outros dois representantes, que também poderão enfrentar esses mesmos clubes, caso passem para a terceira fase. A Tuna encara o Ceará-CE, hoje (15), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) e também o Paysandu, que joga amanhã (16), contra o CSA-AL, em Maceió (AL).