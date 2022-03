Com apenas o Remo garantido, CBF marca sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Os jogos da segunda fase da Copa do Brasil ainda não encerraram, várias partidas ainda irão ocorrer na semana que vem, porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou que o sorteio dos confrontos e os mandos de campo da terceira fase serão realizados no dia 28 de março, às 15h, na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

Atualmente apenas o Clube do Remo possui vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil. O Leão Azul só fará a estreia na competição nesta etapa, pois é o atual campeão da Copa Verde. Mas o Pará poderá ter outros participantes na terceira fase, já que a Tuna Luso e Paysandu disputam vagas contra Ceará-CE e CSA-AL respectivamente, em jogos marcados para a próxima semana.

As datas para as partidas da terceira fase da Copa do Brasil 2022 também foram divulgadas pela CBF. Teremos os confrontos de ida no dia 20 de abril e os jogos de volta ocorrerão no dia 11 de março.