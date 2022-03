Árbitro de CSA x Paysandu pela Copa do Brasil já apitou eliminação do Remo e vice do Papão

A segunda fase da Copa do Brasil 2022 reserva o confronto Nordeste x Norte entre CSA-AL x Paysandu. A partida será na cidade de Maceió (AL), na próxima quarta-feira (16), às 21h30 e terá como árbitro central Rodrigo Batista Raposo, de 42 anos, do Distrito Federal (DF). Raposo já apitou outras partidas de paraenses, mas duas delas tiveram um gosto amargo para os torcedores de Paysandu e Remo.

Na temporada de 2012, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o árbitro Rodrigo Batista Raposo esteve em Belém, no Mangueirão, para comandar a partida entre Remo x Mixto-MT. O Leão Azul venceu o jogo pelo placar de 2 a 1, mas como perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe mato-grossense ficou com a vaga e o clube azulino deu adeus à competição nacional.

Já em 2017, novamente no Mangueirão, o árbitro Rodrigo Batista Raposo ficou à frente da partida Paysandu x Luverdense-MT, pela final da Copa Verde. O Paysandu buscava o bicampeonato, mas não conseguiu superar o LEC, que segurou o empate em 1 a 1. Como o Luverdense venceu o primeiro jogo por 3 a 1, outra equipe mato-grossense fez a festa no Colosso do Bengui e levantou a taça do torneio regional.

CSA x Paysandu disputam uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil e também a cota de R$1.9 milhão. A partida será na quarta (16), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.