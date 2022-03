CBF define arbitragem dos jogos de Paysandu e Tuna na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial a arbitragem das partidas entre Ceará-CE x Tuna Luso e CSA-AL x Paysandu, válidas pela segunda fase da Copa do Brasil. Os dois representantes paraenses na competição nacional terão compromissos fora de casa.

A Tuna Luso, que eliminou o Novorizontino-SP na primeira fase da competição encara o Ceará na Arena Castelão, na próxima terça-feira (15), às 21h30, na cidade de Fortaleza (CE). A partida terá um trio de arbitragem da Bahia (BA), com Marielson Alves Silva como árbitro central, além dos auxiliares Jucimar dos Santos dias e Luanderson Lima dos Santos.

Já o Paysandu, que chegou à segunda fase após golear o Trem-AP, terá pela frente o CSA, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió (AL). O trio de arbitragem será do Distrito Federal (DF), com Rodrigo Batista Raposo no apito e Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva como assistentes.

Na segunda fase da Copa do Brasil não existe vantagem do empate. Em caso de igualdade no tempo normal, a vaga será decidida nas penalidades. Quem passar de fase receberá da CBF a cota de R$1.900 milhão de premiação. Os jogos da Tuna e do Paysandu terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.