Sete adversários de Remo e Paysandu na Série C foram eliminas da Copa do Brasil; veja a lista

Em 2022 o Brasileirão da Série C terá novamente Remo e Paysandu como representantes do futebol paraense. Leão e Papão ainda estão na Copa do Brasil, o clube bicolor vai jogar a segunda fase e o Remo só estreia na terceira fase, porém, vários adversários dos azulinos e bicolores já deram adeus à Copa do Brasil, competição que possui cotas milionárias.

O dinheiro repassado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos clubes na Copa do Brasil é alto, por isso a competição cada vez mais ganha em importância no calendário das agremiações, que busca no torneio, uma forma de arrecadação e assim ajudar no restante da temporada como contratações, pagamento de salários, obras e aquisições e patrimônio, como ocorreu com o Remo em 2021, que passou pelo CSA-AL na segunda fase e garantiu R$1.700 milhão e deu entrada na compra do CT.

Nesta Copa do Brasil, sete clubes que disputam a Série C deram adeus à competição. Volta Redonda-RJ, Botafogo-SP, Brasil de Pelotas-RS, Campinense-PB, Ferroviário-CE, Figueirense-SC e Mirassol-RS estão fora do torneio e cinco deles foram eliminados ainda na primeira fase. Os últimos que se despediram foram Figueirense e Mirassol, já na segunda fase.

Altos-PI, ABC-RN, Manaus-AM, Vitória-BA, além de Remo e Paysandu, ainda estão na disputa pelas cotas milionárias da Copa do Brasil. Destaques para os jogos entre São Paulo-SP x Manaus, no Morumbi e Paysandu x CSA-AL, que jogam na próxima quarta-feira (16), no Estádio Rei Pelé, às 21h30, em Maceió (AL). Quem passar para a terceira fase ganhará a cota de R$1.900 milhão.

A Tuna também representa o Pará na Copa do Brasil, mas ela irá disputar a Série D. O adversário da Lusa é o Ceará-CE. Já o Remo só entra na Copa do Brasil na terceira fase, já que o Leão Azul é o atual campeão da Copa Verde.

Clubes da Série C que foram eliminados da Copa do Brasil

Volta Redonda-RJ foi eliminado pelo Tuntum-MA (primeira fase)

Botafogo-SP foi eliminado pelo Azuriz-PR (primeira fase)

Brasil de Pelotas-RS eliminado pelo Glória de Vacaria-RS (primeira fase)

Campinense-PB eliminado pelo São Paulo-SP (primeira fase)

Ferroviário-CE eliminado pelo Nova Venencia-ES (primeira fase)

Figueirense-SC eliminado pelo Cuiabá-MT (segunda fase)

Mirassol eliminado pelo Azuriz-PR (segunda fase)

Clubes da Série C que ainda estão na Copa do Brasil

Manaus-AM – Encara o São Paulo pela segunda fase

Vitória-BA – Encara o Glória de Vacaria-RS pela segunda fase

Paysandu – Encara o CSA-AL pela segunda fase

ABC-RN e Altos-PI se enfrentam pela segunda fase (os dois clubes estão na Série C)

Remo – Só entra na terceira fase.