Com ex-jogadores de Remo e Paysandu, Juazeirense-BA elimina o Vasco da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2022 preparou mais uma surpresa, dessa vez na segunda fase. O Vasco da Gama-RJ foi eliminado da competição pelo Juazeirense-BA, na noite de ontem, no Estádio Adauto Moraes, na cidade de Juazeiro (BA). As equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal e nos pênaltis o clube baiano levou a melhor por 4 a 2 e ficou a cota de R$1.900 milhão. A equipe possui no elenco quatro jogadores que atuaram no futebol paraenses, três deles no Remo e no Paysandu.

O clube que eliminou o Cruzeiro-MG no ano passado, apontou mais uma e tirou o Gigante da Colina da disputa nacional com ajuda de velhos conhecidos do futebol do Pará. O primeiro é o meia Clébson, de 36 anos. O jogador defendeu as cores do Remo em 2013, chegou a marcar um gol no clássico Re-Pa, mas não deixou saudades na torcida azulina, que naquela temporada ficou sem calendário no segundo semestre.

Clébson atuou no Leão em 2013 (Marcelo Seabra / Arquivo O Libera)

A equipe baiana contou com o futebol de Neto Baiano, ex-Remo, para ajudar a eliminar o Vasco. O atacante teve passagem pelo Leão Azul em 2019, atuou em nove jogos, marcou cinco gols e terminou a temporada como artilheiro do time.

Neto Baiano chegou ao Remo durante a Série C de 2019 (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Outro que faz parte do elenco do Juazeirense, mas não esteve em campo é o atacante Magno. Paraense de Belém, o jogador de 28 anos defendeu o Remo em 2016, realizando uma partida apenas. Na temporada seguinte foi para o Paysandu onde permaneceu por dois anos, atuou em 52 jogos e conquistou os títulos do Parazão 2017 e da Copa Verde em 2018 pelo Bicola. Magno também jogou por outros clubes no Pará, como o Parauapebas e também o Independente de Tucuruí.

Magno disputou a Série B pelo Papão em 2017 e 2018 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Fechando o grupo de atletas que passaram pelo futebol paraense está o atacante Mateus Café, de 22 anos. Ele está no elenco do Juazeirense, mas não jogou contra o Vasco. Mateus jogou pelo Atlético Paraense a Segundinha do Parazão 2021, foram seis partidas pelo CAP e um gol marcado.

O adversário do Jazeirense na próxima fase da Copa do Brasil será conhecido através de sorteio, que será realizado na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data marcada.