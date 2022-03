Com paraenses e ex-Remo, adversário da dupla Re-Pa na série C elimina o Grêmio da Copa do Brasil

Um dos maiores campeões da Copa do Brasil deu adeus à competição. O Grêmio-RS foi derrotado ontem pelo Mirassol-SP, clube que será adversário de Remo e Paysandu na Série C. A equipe paulista derrotou o Tricolor Gaúcho por 3 a 2, de virada e se garantiu na segunda fase do torneio. Nesta partida o Mirassol contou com velhos conhecidos do futebol paraense.

VEJA MAIS

O clube paulista possui no seu elenco vários jogadores com passagens pelo Remo, incluindo o técnico, além de dois atletas paraenses, um deles jamais atuou no Pará. Em campo, contra o Grêmio, esteve o zagueiro Ednei, que teve passagem pelo Remo em 2016, mas não jogou com a camisa azulina. Antes de sua estreia, ele deixou o Leão, alegando problemas pessoais.

Outro que esteve em campo e que passou pelo Leão foi o meia Neto Moura. O jogador atuou no ano passado pelo Remo e disputou a Série B e Copa Verde com a camisa azulina, sendo campeão da competição regional. Em sua passagem por Belém foram 10 partidas e um gol. Diante do Tricolor, Neto Moura foi um dos destaques e segundo o perfil de estatística Footstats, teve 41-46 passes corretos, 5-6 lançamentos corretos, 1-2 finalizações no gol, uma assistência para finalização, um desarme e uma interceptação.

Paraenses no Mirassol

A equipe possui dois atletas do paraenses em seu elenco. O lateral esquerdo Pará, da cidade de Capanema (PA), esteve em campo diante do Grêmio e nunca jogou em clubes do Estado. Antes do Mirassol, Pará, de 26 anos, atuou pelo Bahia-BA, Cruzeiro-MG, Athletico Paranaense, América-MG, Guarani-SP, Botafogo-SP, além de ter jogado no Japão defendendo o Vegalta Sendai.

Outro paraense no elenco é o meia Luiz Fernando, de 28 anos. Natural de Carajás (PA), o jogador iniciou a carreira no Águia de Marabá, passou pelo Gavião Kyikatejê e Atlético Paraense. Também atuou pelo Campinense-PB, Cruzeiro-MG, Guarani-SP, Criciúma-SC, América-RN, Jaraguá (GP) e Votuporanguense-SP.

Comandante

O técnico do Mirassol é um velho conhecido da torcida azulina. Eduardo Baptista, de 49 anos, é o comandante do clube paulista e treinou o Remo no final da Série B de 2021 e conquistou a Copa Verde pelo Leão. Baptista está apalavrado com o Juventude-RS, clube da Série A do Brasileiro e deixará o Mirassol após o término do Campeonato Paulista.