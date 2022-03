CBF divulga tabela com os jogos de Paysandu e Tuna na segunda fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e os horários das partidas dos clubes paraenses na segunda fase da Copa do Brasil 2022. Tuna Luso e Paysandu jogam na próxima semana contra Ceará-CE e CSA-AL, respectivamente, em confrontos Norte x Nordeste.

A Tuna que chegou à segunda fase ao tirar o Novorizontino-SP vai encarar o Ceará na próxima terça-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Já o Paysandu, que eliminou o Trem-AP na primeira fase, terá pela frente o CSA-AL. Papão e Azulão se enfrentam na quarta-feira (16), também às 21h30, no Estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió (AL). As duas partidas serão transmitidas pela Amazon Prime, plataforma de streaming.

Na segunda fase da Copa do Brasil não teremos mais a vantagem do empate para o visitante, como ocorreu nos primeiros confrontos da competição. Em caso de empate no tempo normal, as vagas serão decididas nas cobranças de pênaltis. Quem passar de fase avança e leva para casa a cota de R$1.9 milhão de premiação.

A Copa do Brasil 2022 ainda conta com a presença do Remo, que só estreará na terceira fase, já que é o atual campeão da Copa Verde.