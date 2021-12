Título da Copa Verde é o primeiro do Remo no Baenão em 44 anos

Além de marcar a conquista de um título inédito para o Remo, a vitória sobre o Vila Nova-GO no último sábado (11), na final da Copa Verde, pôs fim a um longo jejum de conquistas no Baenão. O clube azulino não levantava um caneco dentro do próprio estádio há 44 anos. Desde então, todos os títulos do Leão Azul haviam sido conquistados no estádio Mangueirão ou fora de Belém.

A última vez que o Remo foi campeão dentro de casa foi 1977, quando conquistou o Parazão daquele ano. Na ocasião, o Leão bateu o maior rival, o Paysandu. Na primeira partida, disputada na Curuzu, os azulinos venceram por 2 a 0. No jogo de volta, a equipe do Baenão segurou o empate em 0 a 0 e se sagrou campeã.

Desde 1978, todas as decisões do Leão em Belém foram no Mangueirão. A única exceção ocorreu em 2001, quando o Remo perdeu o estadual para o Paysandu, no estádio da Curuzu.

A conquista sobre o Vila também marcou a conquista de um título regional do Remo depois de 50 anos. Em 1971, o Leão foi campeão da taça Norte-Nordeste, batendo o Itabaiana. Naquele ano, a decisão também foi no Baenão. Os azulinos venceram por 2 a 0, gols de Rubilota.