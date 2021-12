Após conquista da Copa Verde, zagueiro se despede do Remo: 'Foram três temporadas incríveis'

O zagueiro Fredson se despediu do Remo nesta terça-feira (14). O jogador utilizou a rede social para agradecer pelo tempo que passou no clube e pelo apoio da torcida.

"Hoje encerro minha passagem pelo Clube do Remo. Foram três temporadas incríveis que vivi, tendo a honra de vestir essa camisa tão especial. Agradeço a todos meus companheiros, funcionários,comissão técnica e diretoria, além da torcida, que sempre nos apoiou em todos os momentos. Dois títulos conquistados e momentos inesquecíveis, que vou levar comigo pra sempre. Obrigado, @clubedoremo", afirmou Fredson.

Fredson, de 30 anos, estava no Remo desde 2019. Ele atuou em 72 partidas e marcou sete gols. Na atual temporada, esteve em campo em 21 partidas. Ele ajudou na conquista do título da Copa Verde deste ano e fez parte do elenco que subiu da Série C para a Série B de 2021