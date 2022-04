Nas redes sociais, Rodrigo Pimpão se despede do Operário; jogador pode acertar com o Remo

O atacante Rodrigo Pimpão, que estava recentemente no Operário-PR, divulgou em sua conta no Instagram uma mensagem de despedida do clube paranaense. O atleta disputou 11 partidas pelo Fantasma e marcou um gol. Clube do Remo segue tentando acerto para contar com o atacante, que pode fazer parcieria de ataque com Brenner, três anos após os atletas jogarem juntos pelo Botafogo-RJ.

VEJA MAIS

Confira: