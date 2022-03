Em contato com Operário-PR, Remo pode anunciar atacante Rodrigo Pimpão

Se as previsões se concretizarem, o Clube do Remo pode anunciar em breve a contratação de mais um reforço pra a disputa da Série C e Copa do Brasil. De acordo com a notícia publicada em uma rede social, o Leão Azul fez proposta pela contratação do atacante Rodrigo Pimpão, atualmente de saída do Operário-PR.

O contrato do experiente atacante de 34 anos se encerra ao final da temporada. Pimpão é formado nas categorias de base do Paraná e teve passagem marcante pelo Botafogo, onde chegou a atuar ao lado de Brenner, atualmente titular do ataque azulino. Para que Pimpão deixe o futebol paranaense, o Clube do Remo estaria disposto a pagar a multa rescisória, o que estaria em vias de ocorrer, conforme a mídia paranaense.

Apesar da informação não ser confirmada pela diretoria azulina, o próprio presidente do clube, Fábio Bentes, admitiu que está atrás de parceiros que possam ajudar na empreitada financeira dos próximos meses, isto é, ajudar nos custos salariais dos reforços que podem vir nos próximos dias. A afirmação aconteceu em entrevista ao programa 'Fala Abner', do jornalista Abner Luís, de O Liberal, nesta quarta-feira.

"A gente tem um teto de remuneração, mas tem possibilidade de complementação. Evito falar de salário de jogador, [mas] R$ 60 mil é muito para um Série C, mas é possível chegar, se houver complementação de parceiros", disse Fábio Bentes. "Há algumas conversas tratadas neste sentido, há colaboradores que estão dispostos a ajudar, dependendo obviamente no atleta. Estamos bem confiantes no time que estamos montando. Estamos trazendo jogadores num nível alto, para somar com os que estão aí", revelou Bentes.