Remo volta a perder no Parazão e tem duas invencibilidades quebradas de uma vez

Na classificação para a final do Parazão, o Remo teve duas invencibilidades quebradas de uma vez. Com a derrota para a Tuna no tempo normal (1 a 0 e vitória azulina nos pênaltis por 4 a 2), o Leão teve as sequências de mais um ano e meio sem derrotas no estadual, além dos 13 jogos invicto por todas as competições, quebradas. Confuso? A equipe de O Liberal explica agora.

Primeiro invencibilidade quebrada: Todas as competições

Desde a reta final da Série B do ano passado, quando o Remo foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, no Baenão, o time não sabia o que era perder. Além dos dois jogos finais da Segundona, somava-se os 11 duelos invictos na atual edição do Campeonato Paraense. Ao todo foram cinco vitórias e nada menos que oito empates.

Segunda sequência encerrada: Parazão

Após um ano e meio sem perder, ou 24 partidas, o Remo voltou a ser derrotado no Parazão. O último revés do clube tinha sido no dia 6 de setembro de 2020, também por 1 a 0, contra o Paysandu, no Mangueirão. Curiosamente, o gol da partida foi marcado pelo volante Anderson Uchôa, hoje no Leão.

Curiosidades

Destrinchando os números, o Remo teve 14 vitórias e 10 empates neste período, um aproveitamento de 72,22%. A equipe que o clube azulino mais enfrentou nesta sequência foi exatamente a que pôs fim à invencibilidade, a Tuna. Foram cinco duelos: uma vitória para cada lado e três empates.

Re-Pa

Dentre essas 24 partidas sem perder, houve apenas dois Re-Pa e os números são favoráveis ao Leão. Vitória no ano passado por 4 a 2 e empate em 1 a 1 neste estadual, com ambos os jogos ocorrendo na Curuzu.

Técnicos

O técnico da então última derrota azulina era Mazola Júnior, demitido meses depois e que deu lugar a Paulo Bonamigo, que esteve à frente do Leão em toda esta invencibilidade no Parazão (Bonamigo deixou o clube no início da Série B de 2021 e retornou em dezembro do mesmo ano).

Agora, Bonamigo tem a missão de levar o time ao título paraense, que o Remo não conquista desde 2019. Para saber se o treinador terá sucesso, acompanhe a cobertura completa da final no lance a lance do portal OLiberal.com.