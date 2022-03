Remo pode ter desfalques de zagueiro e meia-atacante para a final do Parazão; atletas farão exames hoje

O Remo está na final do Campeonato Paraense 2022, o primeiro objetivo da equipe na temporada está próximo, porém, o Leão Azul possui problemas para a grande final do estadual. Dois jogadores se lesionaram e deixaram a partida contra a Tuna Luso, pela semifinal do Parazão. O zagueiro Everton Sena e o meia-atacante Erick Flores, que requer um cuidado maior.

VEJA MAIS

Os dois jogadores passarão por exames no final da tarde desta quarta-feira (30), para saber o grau de suas lesões. O que preocupa mais é a situação de Erick Flores, com uma contusão na coxa esquerda, que o tirou logo no início da partida. Já o zagueiro Everton Sena deixou o jogo no intervalo, com uma lesão no calcanhar direito. Os dois preocupam e podem ficar de fora das finais e também da estreia na Série C, dependendo do grau das contusões.

Opções

Caso o Remo não possa contar com Erick Flores, uma das possibilidades do técnico Paulo Bonamigo é a entrada de Ronald. Já na posição de Everton Sena, o comandante azulino poderá utilizar o zagueiro Kevem.

Em 2022

Neste início de temporada o Remo vem sofrendo com contusões no elenco. Só neste Parazão o Remo teve os seguintes jogadores contundidos: Brenner, Pedro Sena, Leonan, Welthon, Ronald e Felipe Gedoz.