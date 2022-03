Jogadores e comissão técnica do Remo celebram classificação após vitória nas penalidades

A vitória nos pênaltis sobre a Tuna Luso teve um sabor mais que especial. Após 90 minutos de sufoco e o placar desfavorável de 1 a 0, a vaga na final do Parazão foi decidida nos pênaltis. Foi lá que a estrela do ídolo azulino brilhou, tornando Vinícius o herói da classificação, ao defender duas das quatro cobranças da Tuna Luso.

Ao final da partida, o goleiro azulino agradeceu o apoio do torcedor remista e destacou que o time foi incansável no objetivo de chegar à final do campeonato. “Estou muito feliz, por ter jogado em casa, com o apoio da torcida do início ao fim. Não poderia deixar de dar o melhor, o máximo que nos colocou na final”, comemora.

No placar agregado, os times empataram em 2 a 2, mas a perda de duas cobranças após o tempo regulamentar deixou os tunantes no meio do caminho. Na avaliação do técnico Paulo Bonamigo, o time azulino deu tudo de si e, apesar do placar desfavorável, mereceu a classificação, sobretudo após a brilhante atuação de arqueiro.

“Um grande time se faz de um grande goleiro. Ele aparece nesses momentos, se tornando decisivo, nos classificando para uma final de competição. Isso empolga todos e entusiasma o grupo, que vai forte mentalmente para a final”, diz. Aliás, sobre todo time, Bonamigo não poupou elogios.

“Eu achei que não faltou empenho dentro dos 90 minutos, trabalhou dos dois lados, jogou entre linhas, quase 20 finalizações. Fora que o torcedor empurrou e nos ajudou”, ressalta. Sem sucesso no tempo regulamentar, a decisão se encaminhou para um final ainda mais emocionante, no qual o treinador destacou a entrega que venceu o cansaço.

“Nós fomos perdendo alguns atletas importantes, como o Erick. Temos o Gedoz, que está machucado, então tivemos que sair um pouco da plataforma encaixada, com três atacantes. Ainda assim tivemos intensidade. Eu acho que existem derrotas que são pedagógicas. Perdemos no momento certo e isso serviu de lição para quem deseja chegar a um objetivo. Fomos bem superiores e perdemos a partida. Isso é futebol”, completa.