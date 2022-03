CBF divulga tabela detalhada da Série C e estreia do Remo será transmitida pelo Tik Tok; veja data e horário

O Clube do Remo conheceu datas, locais e também os horários das cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C 2022. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalhada da competição e o Leão Azul não terá muito tempo de descanso entre a final do Campeonato Paraense e a estreia na Terceirona.

VEJA MAIS

A equipe azulina volta a jogar a Série C, após ter sido rebaixada no ano passado, terá pela frente na primeira rodada o Vitória-BA, no Estádio Baenão, no dia 9 de abril, às 17h, três dias depois da finalíssima do Parazão. Já o primeiro compromisso longe de Belém no Brasileirão irá ocorrer no dia 18 de abril (segunda-feira), às 20h, contra o Manaus-AM, ainda sem local definido.

Veja a tabela das cinco primeiras rodadas do Remo na Série C

09.04 - 17h - Remo x Vitória-BA - Baenão - Belém (PA)

18.04 - 20h - Manaus-AM x Remo - A definir - Manaus (AM)

24.04 - 20h - Remo x São José-RS - Baenão - Belém (PA)

01.05 - 18h - Confiança-SE x Remo - Batistão, Aracaju (SE)

07.05 - 19h - Brasil de Pelotas-RS x Remo - Bento Freitas - Pelotas (RS)