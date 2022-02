DAZN confirma transmissão da Série C 2022 e partidas de Remo e Paysandu estarão na internet

A empresa de streaming DAZN anunciou nesta quarta-feira (23) que vai transmitir a Série C do Brasileirão em 2022. Esta será a quarta edição da terceirona que terá a cobertura da plataforma. Dessa forma, as partidas de Remo e Paysandu, representantes paraenses no torneio, poderão ser acompanhadas pela internet.

Até o anúncio da DAZN a transmissão da Série C pela plataforma ainda era uma incógnita. Em meio ao cancelamento de contratos por parte da empresa, as diretorias de Remo e Paysandu até chegaram a cogitar transmissões próprias das partidas em casa. No entanto, todas as partidas do torneio terão cobertura da plataforma.

Vale destacar que a edição da Série C de 2022 vai adotar um regulamento diferente de edições anteriores. Por conta disso, o torneio terá 10 jogos a mais em relação a 2021.

Neste ano, a competição vai adotar um formato de pontos corridos, em turno único. Os oito primeiros colocados se classificam à próxima fase, onde as equipes serão divididas em dois grupos de quatro. Os líderes e vice-líderes de cada chave sobem à Série B do Brasileirão. Somente os primeiros colocados fazem a final do torneio.

Mesmo a competição começando apenas no dia 10 de abril, Remo e Paysandu já sabem quais serão os adversários na primeira rodada. O Leão recebe o Vitória-BA, no Baenão, enquanto o Papão viaja até Natal para enfrentar o ABC.