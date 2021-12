Fábio Bentes fala sobre cotas de TV na Série C e não descarta chance de Remo transmitir próprios jogos

O presidente do Remo, Fábio Bentes, falou sobre as cotas de televisão da Série C na próxima temporada. Em meio ao cancelamento de contratos por parte do DAZN, empresa responsável pela transmissão do campeonato, o mandatário azulino não descartou a possibilidade do Leão exibir as próprias partidas como mandante. No entanto, disse que ainda vai aguardar um posicionamento da CBF sobre o caso.

"A gente abriu um diálogo com a CBF e a informação que recebemos deles é que o DAZN teria mais um ano de contrato com a Série C. Caso o DAZN saia do Brasil esse contrato será passado por uma outra empresa. A possibilidade da gente transmitir nossos jogos não está descartada, já que a Lei do Mandante está colocada", disse o presidente.

A DAZN, empresa de streaming que transmite a Série C do Brasileirão, está cancelando vários contratos no Brasil. A plataforma já suspendeu acordos com o Novo Basquete Brasil (NBB), com a Premier League, Copa Sul-Americana, Campeonato Francês e Campeonato Italiano.

Caso a saída da Série C do DAZN seja confirmada, Fábio Bentes adiantou que a CBF deve negociar a transmissão do campeonato com outra empresa. Apesar disso, caso um novo acordo coletivo não seja fechado, o presidente do Remo disse que o próprio clube pode negociar acordos, de forma isolada, com emissoras locais.

"Existe um movimento na Série C pra que haja uma nova forma de transmissão, que garanta não só a logística da competição, como também alguma cota para os clubes. Acho que em janeiro a gente vai ter isso mais claro. Apesar disso, não excluímos a possibilidade de negociar alguns jogos com emissoras, de acordo com a lei do mandante", disse Fábio.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a Série C do Brasileirão começa em abril de 2022. Além do Remo, o Paysandu e outras 18 equipes disputam quatro vagas na segunda divisão nacional em 2023.