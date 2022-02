Série C: adversário da dupla Re-Pa negocia transmissões de jogos com a Globo e projeta lucro de R$3 milhões

A Série C do Campeonato Brasileiro terá dois representantes paraenses em 2022 e iniciará no mês de abril, com a empresa de streaming Dazn transmitindo as partidas, porém, o Vitória-BA, clube que irá estrear na competição diante do Remo, em Belém, negocia com a rede Globo para a transmissões das partidas e projeta arrecadar em torno de R$3,5 milhões com pay-per-view, de acordo com site Futebol Baiano.

O clube rubro-negro possui contrato com a Rede Globo até o final de 2022, porém, a Série C do Campeonato Brasileiro não pertence à emissora, que transmite somente os Brasileirões das Séries A e B. Uma outra possibilidade é a Rede Globo ceder a imagens ao clube e ele retransmitir por meio de streaming, que seria administrado pelo próprio Vitória.

A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Remo, Fábio Bentes, que afirmou que os jogos do clube serão transmitidos pela Dazn.

“Será a Dazn como sempre. Isso é a única coisa certa”, disse, Bentes, sobre as transmissões das partidas do Brasileirão.

O presidente do Paysandu também foi procurado pela reportagem de O Liberal, mas ainda não tivemos retorno.

A Série C do Brasileiro inicia entre os dias 9 e 11 de abril. O Remo estreia recebendo o Vitória no Baenão e o Paysandu joga fora de casa diante do ABC-RN. Serão 19 rodadas em turno único, os oito melhores passam para a segunda fase, que será disputada em dois quadrangulares, com os dois melhores de cada grupo subindo para a Série B e os líderes decidindo o título da competição.