Presidente do Remo cita regulamento 'mais justo' e clubes buscam verba até R$1.5 milhão na CBF

A Série C do Campeonato se encaminha para um novo formato a partir deste ano. Após reunião realizada pelos representantes dos clubes, ficou aprovada uma proposta de pontos corridos, todos contra todos em turno único com 19 rodadas. A proposta foi encaminhada à CBF, que deve ser aprovada. O presidente do Remo, Fábio Bentes, falou da reunião, a discussão e o sobre o que os clubes buscam junto à CBF no quesito receitas para os clubes da Série C.

“O que ficou discutido e que o formato ideal seria o formato de pontos corridos, mas que para isso se tornar viável, teria que ter um aporte de recurso de pelo menos 40% do que é feito na Série B. Isso falando para os clubes, pois é necessário um elenco maior, mais qualificado, todas as dificuldades de ter pontos corridos. Eu acredito que não daria certo para esse ano, pois dobraria o custo por conta da logística e sairia de uma situação de 18 jogos na primeira fase para 38, seria essa a mudança, se fosse aprovado pontos corridos direto, ida e volta”, disse, Bentes.

O mandatário azulino afirmou que a reunião foi proveitosa e o que o regulamento aprovado pelos clubes foi algo mais justo para todos, já que a possibilidade de equipes do Norte jogarem no grupo do Sul e Sudeste e teriam que viajar muito mais que os ouros clubes.

“Acho uma boa esse regulamento. Se fosse divisão de grupos acho que ficaríamos prejudicados, pois iríamos para o grupo do Sul, com Remo, Paysandu e Manaus enfrentando viagens mais cansativas e seriam as equipes que mais viajariam. Dessa forma, todo mundo, em tese, terão as mesmas dificuldades e as mesmas facilidades, mas também contando com a sorte de quem terá as melhores condições”.

As equipes também buscam junto à CBF um aporte financeiro. Os clubes querem uma ajuda mais da instituição que gerencia o futebol brasileiro mais robusta. Segundo Fábio Bentes, a intenção é que melhore o valor para cada equipe na C, que receberam em 2021 R$400 mil, mas a intenção é um aumento significativo.

“Tem também a discussão que vamos travar com a CBF que a questão de receitas. A Série C há três anos não tinha receita nenhuma, ano retrasado já teve R$200 mil, ano passado R$400 mil e essa ano estamos brigando para ter R$1 a R$1.5 milhão. Esse é o pleito, pelo menos melhorar isso”, finalizou.

Resumo do regulamento aprovados pelos clubes

Ainda não existe data para a provação do novo regulamento por parte da CBF. As mudanças significativas seriam nas logísticas e o aumento de uma data, que passaria de 18 rodadas, para 19, além de não ter mais grupos por regiões. Dez clubes Dez clubes fariam dez partidas em casa e os outros apenas nove e isso seria feito através de um critério técnico, com os quatro clubes que caíram da Série B e mais os seis melhores da Série C de 2021. Os mandos de jogos seriam definidos através de sorteio.

Na primeira fase todos se enfrentariam

Os oito melhores se classificam para o quadrangular

Os quatro piores caem para a Série D

Dois grupos de quatro, com jogos entre si. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a Série B 2023. Os melhores de cada chave fazem a final da competição.