Clubes pedem à CBF que Série C 2022 seja em pontos corridos e em turno único

Uma reunião entre clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, realizada na tarde desta quinta-feira (6), decidiu pela mudança no regulamento da competição para a temporada de 2022. A proposta foi enviada para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve ser acatada pela entidade para começar a valer. A informação foi confirmada à equipe de O Liberal pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, um dos participantes da reunião.

Novo formato

De acordo com o presidente bicolor, o formato da competição, votado pelos clubes é que todas as equipes devem se enfrentar na primeira fase, no formato de pontos corridos, em turno único. Os oito primeiros colocados se classificariam para a segunda fase, onde seriam formados dois quadrangulares. Os dois melhores posicionados de cada grupo subiriam à Série B e os líderes das chaves fariam a grande final da Terceirona.

Conforme apurado pela equipe de O Liberal, a proposta foi aprovada pelos clubes em maioria simples: 11 votos favoráveis, contra 9 contrários. As demais equipes, que não votaram a favor projeto defendiam que o regulamento da competição deveria seguir a fómula da temporada passada.

Agora, a proposta será encaminhada à CBF e deve contar com o aval da entidade máxima do futebol para começar a valer. Caso a Confederação desaprove o projeto, a competição volta a seguir o regulamento das temporadas anteriores.

Pontos corridos estavam em pauta

Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) propôs, na última semana, que a Terceirona fosse dispitada pontos corridos. No entanto, ao contrário da proposta aprovada pelos clubes, o regulamento sugerido previa confrontos de ida e volta, assim como ocorre nas Séries A e B.

Apesar disso, a sugestão da Associação teve uma barreira: o número de datas. A CBF reservou para a Série C do ano que vem apenas 26 datas, enquanto uma competição, nos formatos propostos pela ANCF, teriam 38.

Uma expansão de datas, para o ano de 2022, não seria possível devido à Copa do Mundo do Catar. Por conta do mundial, todas as competições da CBF devem terminar até o início de novembro. A Série C, inclusive, está prevista para encerrar no dia 1º de outubro.