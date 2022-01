Reunião define formato da Série C 2022: Dupla Re-Pa está na expectativa

Uma reunião entre os clubes da Série C do Brasileirão decide os rumos do torneio neste ano. Nesta quinta-feira (6), as 20 equipes - inclusive os dois representantes paraenses, Remo e Paysandu - definem o formato da competição. Uma das expectativas é em torno do movimento em prol da implementação dos pontos corridos. A reunião será por vídeo, a partir das 10h30, sem a presença da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Proposta

Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) vai propor na reunião que a Terceirona seja de pontos corridos. Mas a ideia será para que a fórmula mude somente a partir de 2023. Apesar que há possibilidade de que seja sugerido que o formato mude já a partir deste ano.

Cenário

Para a temporada de 2022, o formato e os grupos ainda não foram oficializados. Porém, apesar dos direitos de transmissão da Série C ainda estarem em aberto, a tendência é que permaneça a mesma fórmula. Principalmente por causa das datas, já que em novembro ocorre a Copa do Mundo do Catar.

Possibilidades

Caso o atual formato da Série C permaneça, ainda haverá uma outra questão a ser solucionada: a divisão dos grupos, por causa da distribuição geográfica. São três clubes do Norte, nove times do Nordeste, um do Centro-Oeste, três do Sudeste e quatro do Sul. Com isso, há três possibilidades:

* Todos os nordestinos e a única equipe do Centro-Oeste no mesmo grupo, com os restantes na outra chave;

* Sete nordestinos ao lado dos clubes do Norte (dupla Re-Pa e Manaus) em um grupo, e os demais no outro;

* Sorteio;

Histórico

Há exatamente uma década, a Série C é disputada por fases, sendo a primeira com 20 clubes divididos em dois grupos de 10 equipes, com turno e returno. Desde 2020, o torneio deixou de ter o mata-mata, e passou a realizar dois quadrangulares, com as quatro melhores equipes de cada chave, totalizando oito times. Os dois melhores de cada grupo do quadrangular sobem à Série B e os campeões das chaves fazem a final.