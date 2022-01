Técnico do Paysandu fala sobre chaves da Série C: 'fui campeão nas duas'

O treinador do Paysandu, Márcio Fernandes, falou sobre a composição dos grupos da Série C de 2022. De acordo com o técnico, as possibilidades do Papão de compor a "chave norte" ou a "chave sul" da Terceirona não interferem no plajeamento bicolor para a competição.

"O grande problema de mudanças de chave é a logística. Se jogarmos contra clubes do 'sul', você precisa dar a volta no Brasil inteiro. Em relação à questão técnica, eu já joguei na 'chave sul' em 2015 e na 'chave norte' em 2020 e fui campeão nas duas. O problema mesmo vai ser a logística. Espero que a CBF tenha um pouco de coerência na montagem das chaves", disse Márcio.

A próxima edição terá os seguintes clubes participantes:

ABC-RN

Altos-PI

Aparecidense-GO

Atlético Cearense

Botafogo-PB

Botafogo-SP

Brasil-RS

Campinense-PB

Confiança-SE

Ferroviário-CE

Figueirense-SC

Floresta-CE

Manaus

Mirassol-SP

Paysandu

Remo

São José-RS

Vitória-BA

Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS