Zagueiro desembarca em Belém e fecha com o Remo para 2022

O zagueiro Daniel Felipe, de 29 anos, será o novo reforço do Remo para a temporada. O jogador já está em Belém e deve ser anunciado pelo clube azulino em breve. Conforme apurou a reportagem de O Liberal, o jogador esteve no Baenão nesta quarta-feira (5) e realizou exames médicos no clube.

Conforme informado pela equipe de O Liberal, a contratação do zagueiro estava sendo trabalhada pela diretoria azulina há alguns dias. Daniel pertencia ao Botafogo-PB, clube que também vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, mas negociava a saída do clube paraibano. O jogador na última temporada realizou 23 partidas pelo Belo, a maioria como titular.

Jogador esteve no Baenão (Divulgação / Instagram)

O jogador é natural de Vitória-ES, teve passagens pelo Madureira-RJ, Olaria-RJ, além do Volta Redonda-RJ, onde jogou por quatro temporadas e conquistou o título da Série D de 2016. Defendeu também as cores do América-RN e disputou a Série B de 2020 pelo Sampaio Corrêa-MA, até se transferir para o Belo na temporada passada.

Daniel é o primeiro zagueiro contratado pelo Remo para 2022. No elenco, o Leão possui o jovem Kevem, cria da base e remanescente da temporada 2021, além de Marlon, que é lateral-esquerdo de origem, mas que terminou o ano atuando como zagueiro.