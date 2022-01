Remo arrecada R$1,5 milhão com vendas de títulos remidos e quita mais de 60% do CT

O Remo iniciou nesta semana a preparação para a temporada 2022. Jogadores utilizarão o CT do Leão, na Ilha de Outeiro, em Belém, como um dos locais de treinamentos. O clube vai utilizar o novo patrimônio desde o início de uma temporada pela primeira vez e já possui mais de 60% do valor quitado. A informação foi dada pelo presidente do Leão Azul, Fábio Bentes.

Em sete meses com a campanha de vendas de títulos de sócios remidos, o Remo já arrecadou mais de R$1.5 milhão e esse valor foi direcionado de forma exclusiva para o pagamento do patrimônio, sem tirar do planejamento voltado para o futebol, explica Fábio Bentes.

“Nós já temos pago 60% do CT, vendemos 300 e poucos títulos de sócios-remidos e as vendas continuam. Vamos intensificar neste início do ano novamente, deu uma arrefecida no final do ano o que é natural. Todo esse recurso foi repassado para os antigos proprietários da área”, disse, Bentes.

O presidente azulino afirmou que esteve em uma reunião e foi apresentado o planejamento de como será quitado o CT. Bentes informou que tudo está sendo feito como está no contrato e detalhou algumas situações.

“Tivemos uma reunião em meados de dezembro com os antigos proprietários e apresentamos um plano de pagamento, inclusive dentro daquilo que já estava no contrato. Isso prevê um recurso fixo em meados de 2022 e também em 2022 de tudo que entrar de título remido. Então será um recurso fixo que já está garantido e é uma fonte de receita que não interfere no futebol e repassaremos a eles”, disse.

Bentes salientou que em 2023, último ano de seu mandato, restará bem pouco a ser pago aos antigos proprietários e que esse pagamento não dependia da permanência do clube na Segunda Divisão.

“Além disso teremos o recurso oriundo dos títulos remidos e no final, iremos apurar o que estará faltando, acredito que será muito pouco e faremos o pagamento no decorrer do ano de 2023 desse restante. O que reza o contrato é que o CT terá que ser quitado até o final do meu mandato. E isso está tranquilo, além do pagamento não estar condicionado a permanecia na Série B”, finalizou.