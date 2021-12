Boas campanhas do Remo na base e no futebol feminino são frutos do novo CT, afirma Bentes

Apesar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o ano de 2021 do Remo foi marcado por uma importante aquisição. Em agosto, o Leão comprou um centro de treinamento, que está sendo utilizado por todas as categorias do futebol do clube. Apesar de ser um investimento recente, o projeto já tem dado frutos aos azulinos.

De acordo com o presidente do Remo, Fábio Bentes, os bons desempenhos do clube nos campeonatos estaduais das categorias sub-17, sub-20 e feminino são reflexos da compra do CT. Segundo Bentes, em entrevista coletiva no dia 13 de dezembro, essas categorias tiveram um padrão de uniformidade nos treinos e, por isso, cresceram dentro de campo.

"Antes do CT, essas categorias treinavam em todo e qualquer lugar disponível, muitas vezes até em arenas society. Estamos revelando muitos jogadores, alguns deles já subiram e estão respondendo a altura. Num médio e longo prazo vamos ter cada vez mais jogadores formados no clube, honrando a camisa", explicou Fábio.

As campanhas das categorias de base do Remo e do futebol feminino tem sido destaques na temporada. No sub-17, o Leão foi campeão após bater o Paysandu no último domingo (26). Já no sub-20, o Remo é semifinalista, mas aguarda uma decisão judicial para o prosseguimento da competição.

A situação é semelhante no futebol feminino. No Parazão da categoria, o Leão era finalista do torneio, mas foi excluído do campeonato pela Justiça Desportiva após um caso de homofobia. A questão, no entanto, ainda cabe recurso.

Apesar dos inbróglios judiciais - uns envolvendo o clube, outros não - o Remo tem obtidos bons resultados em campo. Isso, segundo Fábio Bentes, é efeito resultante da compra do CT. De acordo com ele, a compra do terreno foi o "maior acerto" da atual gestão.

"Eu não considero a compra de um CT precoce, mas sim tardia. Essa compra já devia ter ocorrido antes. Seja por opção dos antigos gestores, seja por questões financeiras, o clube não adquiriu o CT anteriormente. Eu não me arrependo nem por um dia dessa compra. Fizemos uma negociação boa e não comprometemos nenhum recurso de cota da CBF", disse Fábio.