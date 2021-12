Remo e Paysandu de olho: Associação Nacional de Clubes propõe Série C com pontos corridos

A dupla Re-Pa pode voltar a disputar pontos corridos, mesmo que não conquistem o acesso na Série C de 2022. Isso porque a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) vai sugerir à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que a Terceirona seja de pontos corridos. Mas a ideia será para que a fórmula mude somente a partir de 2023.

Desde 2012, a Série C é disputada por fases, sendo a primeira com 20 clubes divididos em dois grupos de 10 equipes, com partidas de turno e returno. Desde 2020, o torneio deixou de ter o mata-mata, e passou a realizar dois quadrangulares, com as quatro melhores equipes de cada chave, totalizando oito times. Os dois melhores de cada grupo do quadrangular sobem à Série B e os campeões das chaves fazem a final.

Para a temporada de 2022, o formato e os grupos ainda não foram oficializados pela CBF. Porém, apesar do cancelamento de contratos por parte do DAZN, empresa responsável pela transmissão do campeonato nos últimos anos, a tendência é que permaneça a mesma fórmula.

A próxima edição terá os seguintes clubes participantes:

ABC-RN

Altos-PI

Aparecidense-GO

Atlético Cearense

Botafogo-PB

Botafogo-SP

Brasil-RS

Campinense-PB

Confiança-SE

Ferroviário-CE

Figueirense-SC

Floresta-CE

Manaus

Mirassol-SP

Paysandu

Remo

São José-RS

Vitória-BA

Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS