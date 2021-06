CT do Remo passa por revitalização antes de abrigar novo Núcleo de Saúde do clube

A aquisição do Centro de Treinamento por parte da diretoria do Remo pode proporcionar, aos atletas da base e também da equipe profissional, um melhor condicionamento físico. Além da possibilidade de se garimpar mais jovens e possivelmente transformar isso em dinheiro para os cofres azulinos. Pensando nisso, o clube projeta um novo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), desse vez dentro do CT. A informação foi dada pelo médico do clube Jean Klay ao canal “Chaves remista”.

“No CT vamos montar outro NASP, muito voltado para a área funcional. A ideia do CT é ter uma área funcional, setor de fisiologia, nutrição e para musculação. Estamos pensando em construir uma piscina para que possamos acelerar a recuperação dos atletas. Seria pequena, aquecida, para que auxilie e recupera os jogadores”, disse durante live.

O CT azulino, que fica em Outeiro, na grande Belém, já recebe treinamentos dos atletas das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

O local passa por melhorias, recebeu a pintura externa e interna de algumas áreas, além da manutenção do gramado principal, que receberá a equipe principal. A informação foi confirmada pela arquiteta e diretora de patrimônio do Leão Azul Aline Porto.

“Estamos trabalhando no projeto arquitetônico, alinhados com o NASP e as diretorias de futebol profissional e da base. Estamos finalizando a pintura do que já existe, para caracterizarmos como CT do Clube do Remo, e ajustando o campo principal”, disse.

Veja as fotos do novo CT do Leão Azul