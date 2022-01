Volante do Ceará entra no radar do Remo e negociações avançam

A saída de Lucas Siqueira mexeu nos bastidores do Remo e Leão está buscando mais dois volantes de forma urgente, antes que inicie a temporada 2022. Um deles é Marco Antônio, de 21 anos, que está no Ceará-CE e que teve passagens na base do Joinville-SC, Internacional-RS, além do Vovô Alencarino, onde disputou Sub-20 e também o Brasileirão Aspirantes. A informação foi confirmada com uma fonte interna do clube.

Veja mais

A intenção do clube é ainda anunciar o jogador nesta semana. As negociações entre Remo, Ceará e o jogador estão caminhando, já que o clube nordestino quer dar rodagem ao jogador, que atuou em 25 jogos na última temporada, 18 delas pelo Campeonato Brasileiro Aspirantes, onde o Vozão terminou com o vice-campeonato, perdendo para o Grêmio na decisão.

Veja mais

No atual elenco o Remo possui algumas peças para a posição de volante, todas elas remanescentes da temporada 2021, como os jogadores Pingo, Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Henrique (base). As chegadas de reforços para essa posição é encarada como fundamental pela diretoria azulina e que devem chegar para ser titular.