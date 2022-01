Agora ex-Remo, volante se despede do clube e afirma sair 'por questões particulares'

O volante Lucas Siqueira já não é mais jogador do Remo. Após a confirmação do clube, o jogador divulgou uma nota nas redes sociais, em que se despede do Leão. Assim como a versão oficial do Remo, Lucas Siqueira confirma que a saída se deu por 'questões particulares'.

Capitão durante vários momentos, Lucas Siqueira esteve no Remo nas últimas duas temporadas e conquistou o acesso à Série B, em 2020. No ano passado, Lucas esteve no rebaixamento do Leão Segundona. No Remo, foram 85 partidas feitas e nove gols marcados.

CONFIRA A POSTAGEM DE LUCAS SIQUEIRA