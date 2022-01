Remo perde volante titular para clube da Série B após erro em registro, aponta site

O volante Lucas Siqueira não é mais jogador do Remo. O jogador fechou com o Ituano para a temporada 2022 e de uma maneira inusitada. O Leão não teria gerado o documento federativo para registrar o novo contrato na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo relatos da imprensa paulista, o próprio Lucas Siqueira teria chamado a atenção do Remo, no fim de 2021. Apesar do clube azulino ter tentado manter o volante, Lucas fechou com o campeão da última Série C e vai jogar sob o comando do técnico Mazola Júnior, com quem trabalhou em 2020 no Baenão, na Terceirona.

Lucas Siqueira, de 33 anos, esteve no Remo nas últimas duas temporadas. Pelo clube, foi vice-campeão da Série C e conquistou o acesso à Série B, logo no primeiro ano. Em 2021, Lucas também fez parte do time que foi rebaixado na Segundona. No Remo, foram 85 partidas feitas e nove gols marcados.

A reportagem buscou contato com o Remo, mas até o momento não obteve respostas sobre o tema.