Remo confirma saída de Lucas Siqueira, mas desmente erro em documentação

O Clube do Remo divulgou na noite desta segunda-feira (3) uma nota sobre o caso Lucas Siqueira. O Leão desmentiu o erro na documentação do jogador, quando tentou acertar a renovação do atleta na CBF. Segundo o Remo, Lucas e o clube acertaram uma rescisão em comum acordo. O jogador deve ser anunciado como reforço do Ituano, clube da Série B.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

A diretoria azulina vem a público comunicar que as notícias vinculadas na noite desta segunda-feira em relação ao volante Lucas Siqueira não procedem. O jogador tinha um contrato especial de trabalho assinado até o final de 2022, reconhecido por Clube e atleta. Após conversa com a direção do Clube, o jogador solicitou a rescisão do contrato antecipadamente alegando questões particulares e que não retornaria ao Leão nesta temporada de 2022. O Clube do Remo e Lucas Siqueira chegaram em um acordo e a rescisão ocorreu de forma amigável. O Clube agradece aos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.