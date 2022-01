De volta ao Remo, lateral que colocou o clube na Justiça relembra: 'Tentamos uma conversa e não fluiu'

O Remo apresentou nesta quarta-feira (5) o lateral-direito Rony, que retorna ao Baenão, após deixar o clube sob polêmica. Em março de 2020, a Justiça liberou o jogador do contrato que o ligava ao Leão, depois de Rony alegar salários atrasados na gestão do então presidente Manoel Ribeiro. De volta ao Remo, Rony relembrou o caso:

"Como todos puderam acompanhar, o que aconteceu é que infelizmente tive que entrar na Justiça. Ainda tentamos uma conversa com a diretoria e não fluiu. Aconteceu o que aconteceu. Hoje sou jogador do Clube do Remo, já passei uma borracha nisso. Estou muito feliz de ter voltado, é um clube que tenho um carinho muito grande", afirmou.

Volta

Desde então, Rony passou pelo Sampaio Corrêa, onde foi campeão maranhense, e disputou a última Série D no Castanhal. O Japiim chegou a anunciar a renovação de contrato do lateral de 21 anos para este ano, mas o jogador contou o que o fez mudar de ideia:

"[O retorno] surgiu de uma oportunidade, em que os meus representantes e a atual diretoria do Clube do Remo puderam se encontrar, acertar o que tinham que acertar, e surgiu a ideia da minha volta. Quando perguntado, não hesitei em aceitar. Foram cinco anos aqui e a identificação que eu tenho com o clube pesou muito na decisão. Hoje me vejo muito mais maduro para chegar e fazer uma grande temporada", concluiu o jogador.