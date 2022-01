Presidente do Paysandu fala sobre regulamento da Série C e explica uso de cotas de TV

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, falou sobre possíveis mudanças no regulamento da Série C em 2022 e afirmou que os clubes devem receber cotas de TV nesta temporada. As declarações ocorreram durante um encontro com a imprensa na última segunda-feira (17).

De acordo com o presidente, tudo deve ser decidido ainda esta semana, em uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, espera-se que a vontade dos clubes seja aceita pela entidade.

"Houve uma reunião no dia 6 de janeiro e montamos uma pauta de reivindicações. Queríamos 38 rodadas, como nas Séries A e B, mas esse ano está muito em cima. Então, pedimos 19 rodadas, com cota de R$ 1,5 a R$ 2 milhões, que vai ser para a logística dos clubes. Eu não vou estar na reunião entre os representantes, mas o Fábio (Bentes, presidente do Remo) estará", afirmou Ettinger.

Durante o encontro, também foi discutido uma possível quebra de contrato entre a DAZN, empresa de streaming que transmite a Série C do Brasileirão, e a CBF. No entanto, de acordo com o presidente bicolor, caso isso ocorra, o clube deve fazer transmissão própria.

"A Dazn tem contrato de transmissão da Série C até o fim deste ano. Mas, desde 2020, o Paysandu vem estruturando a PapãoTV Play. A partir do momento que nenhuma emissora queira transmitir, o clube tem condições de transmitir. Hoje nossa plataforma tem mais de 10 mil inscritos, sendo mais de mil assinantes. Já conseguimos ter eventos de jogos das categorias de base, treinos. A PapãoTV Play não é concorrente das emissoras. É uma plataforma voltada para o torcedor. Conseguimos levar cenas e acessos mais restritos para eles. Queremos aumentar ainda mais a cobertura de eventos de vários outros esportes", disse Ettinger.