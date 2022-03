Presidente do Remo revela busca por parceiros para custear parte dos salários de alvos para a Série C

Apesar da chance de reconquistar o Parazão, o principal objetivo do Remo no ano é um novo acesso na Série C do Brasileirão. O presidente do clube, Fábio Bentes, falou sobre o tema contratações no programa Fala Abner!, de O Liberal. Segundo Bentes, o clube busca parceiros para custear parte dos salários de jogadores, para não comprometer o orçamento.

"A gente tem um teto de remuneração, mas tem possibilidade de complementação. Evito falar de salário de jogador, [mas] R$ 60 mil é muito para um Série C, mas é possível chegar, se houver complementação de parceiros", disse Fábio Bentes. "Há algumas conversas tratadas neste sentido, há colaboradores que estão dispostos a ajudar, dependendo obviamente no atleta. Estamos bem confiantes no time que estamos montando. Estamos trazendo jogadores num nível alto, para somar com os que estão aí", revelou Bentes.

A reportagem buscou contato com o clube para saber quanto o Remo tem atualmente de folha salarial e quanto projeta para o Brasileiro da Série C. Mas até o momento, não obteve resposta.

Série C

De volta à Terceirona após o rebaixamento na Série B do ano passado, o Remo estreia no campeonato no dia 9 de abril, um sábado, contra o Vitória-BA, no Estádio do Baenão. Acompanhe a cobertura completa da participação do Leão na Série C e todos os Lance a Lance das partidas dos azulino no portal OLiberal.com.