Remo pode recriar ataque botafoguense na Libertadores; entenda

Durante esta quinta-feira, o Clube do Remo segue na expectativa de fechar contratações para reforçar o time na Série C, que começa para os remistas no próximo dia 9 de abril, contra o Vitória. Até lá, a direção do clube espera apresentar novos nomes, entre eles de um atacante que promete reeditar um ataque literalmente de nível Libertadores da América.

Se tudo der certo, o atacante Rodrigo Pimpão pode desembarcar em breve no Baenão. O jogador de 34 anos não tem mais vínculo com o Operário-PR, seu último clube, e vem, desde então, negociando com o time azulino. Até o momento não houve confirmação, mas de qualquer forma, caso ela venha a ser feita, trará ao clube um novo ataque que já foi longe.

Rodrigo Pimpão e Brenner são velhos conhecidos e tiveram grande exposição uns anos atrás, quando jogaram juntos pelo Botafogo. Pelo time carioca, os atacantes disputaram a Taça Libertadores de 2017 e a Copa Sul-Americana de 2018. Aliás, nesta competição os atletas tiveram bom desempenho. Na primeira fase de grupos, ambos marcaram na vitória do Botafogo sobre o Audax Italiano (Chile), por 2 a 1. Veja os gols:

A parceria dos dois começou em 2017 e durou até o final da temporada do ano seguinte. Na somatória, os dois atacantes marcaram 29 gols, sendo 16 de Brenner e 13 de Pimpão. Na Libertadores de 2017, o Botafogo avançou até as quartas de finais, enquanto na Sul-Americana do ano seguinte encerrou participação nas oitavas.