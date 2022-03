Negociando com o Remo, Rodrigo Pimpão é desligado do Operário-PR

O atacante Rodrigo Pimpão, de 34 anos, teve seu vínculo rescindido com o Operário-PR. O jogador estava na sua segunda temporada no clube paranaense e negocia com o Remo para a disputa do Brasileirão Série C. O anúncio da saída de Pimpão do Fantasma foi feito nas redes sociais do clube. Além de Pimpão, o lateral-esquerdo Romário também deixou o clube alvinegro.

Pimpão entrou no radar do Remo no início da temporada, mas a negociação não andou. O jogador perdeu espaço no clube e paranaense que vai disputar a Série B e voltou a conversar com o clube remista. Ele estava na sua segunda passagem pelo Operário, em 2021 realizou 32 partidas, incluindo jogos da Série B e marcou dois gols, já na atual temporada foram 11 partidas e um gol marcado.