Exclusivo: Próximo da Série C, atacante Rodrigo Pimpão confirma conversa com o Remo

O Remo busca no mercado algumas peças para iniciar o Campeonato Brasileiro. Uma das posições em que o clube azulino pretende contratar é o ataque e o nome da vez é Rodrigo Pimpão, que está negociando com o clube, porém ainda não fechou. A informação foi confirmada pelo jogador.

Rodrigo Pimpão, 34 anos, é experiente e possui passagens por vários clubes do país, as mais marcantes foram no Vasco da Gama-RJ e também no Botafogo-RJ. Atualmente defende as cores do Operário-PR, agremiação que vai disputar a Série B e que possui contrato até o fim da temporada. Em contato com o jogador, Pimpão confirmou o interesse da diretoria azulina e disse: “Em conversa”.

VEJA MAIS

A diretoria azulina evita falar sobre o assunto, mas o presidente Fábio Bentes, em entrevista ao jornalista Abner Luís, informou que está atrás de parceiros para ajudar o clube na questão de reforços e folha salarial. Bentes afirmou que alguns valores pedidos por atletas é alto e citou o valor de R$60 mil, porém, a chegada de jogadores neste nível salarial não está descartada, desde que tenha ajuda de colaboradores.

Rodrigo Pimpão é natural de Curitiba (PR), é atacante, iniciou a carreira na base do Paraná-PR, jogou na Ponte Preta-SP, Vasco, Botafogo, América-MG, América-RN, CSA-AL, além de passagens pelo futebol do Japão, Coreia do Sul, Irã e Emirados Árabes. Pimpão está no seu segundo ano no Operário e na atual temporada disputou 11 partidas e marcou um gol, além de uma assistência.