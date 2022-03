Remo pode fechar 'pacotão' de reforços para Copa do Brasil e Série C

A definição de data e adversário pela terceira fase daCopa do Brasil, deu aos azulinos o incentivo necessário para a continuidade de reforço do elenco, que, além da Copa BR, disputa a Série C, que também começa a partir do mês que vem. No dia 20 de abril, o Leão Azul enfrenta o Cruzeiro, no Baenão, e pode anunciar até lá a prometida ‘pacoteira’ de contratações, de olho nas duas competições nacionais do calendário.

De acordo com o regulamento, os clubes da terceira fase da Copa do Brasil podem anunciar reforços, fato que traz à comissão técnica, junto à diretoria, o interesse em contar com algumas peças importantes. O ataque é uma delas. Paulo Bonamigo não esconde o interesse em contar com mais um homem de área, além de jogadores para o meio-campo e laterais.

No contexto ofensivo, pelo menos três nomes surgem como possibilidade. Um é o atacante Rodrigo Pimpão, que está atualmente no Operário-PR, que vai disputar a Série B. Outro cotado é Fernandinho, do Água Santa-SP, além de Netto, formado pela base do São Paulo e Internacional. Ano passado, Netto disputou a Série B pelo Brasil de Pelotas. Por fim, o Remo mostrou interesse na contratação de Vanílson, que joga na Arábia Saudita, mas sua vinda ainda é incerta.

No meio-campo, os azulinos mostraram interesse na vinda de Anderson Paraíba, que joga atualmente no Botafogo-SP. Na lateral-esquerda ventilou-se a possibilidade de Renan Castro, que joga no Joinville-SC, reforçar o elenco azulino. Remo e Cruzeiro se enfrentam no próximo dia 20 de abril, em Belém. A partida de volta está marcada para o dia 11 de maio, em Belo Horizonte. O vencedor deverá receber uma premiação de R$ 3 milhões.