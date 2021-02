Presidente do Remo visita o Corinthians e busca parceria com clube paulista

O presidente do Remo Fábio Bentes esteve em São Paulo (SP) na semana passada, alinhando uma parceria com o Corinthians-SP e foi recebido pelo ex-jogador e agora dirigente do clube alvinegro Alessandro Nunes. O mandatário azulino revelou ao OLiberal que alguns projetos em conjunto com o clube poderão sair do papel em breve.

“Fizemos uma visita de cortesia, conhecemos as instalações, conversamos com toda a diretoria do Corinthians. Existem algumas coisas sendo alinhavadas e acredito que nos próximos 20 dias vamos poder anunciar quais as parcerias estão sendo firmadas. Tenho certeza que concretizando o torcedor vai ficar muito feliz do que está por vir”, disse, Bentes.