Próximos da lista: Remo tem acordo 'bem encaminhado' com trio de atacantes; veja os nomes

Rodrigo Pimpão foi o primeiro jogador anunciado pelo Remo que faz parte de um "pacote" de contratações visando a Série C. A estimativa é de que sejam, ao todo, de sete a nove contratações mirando o Brasileiro. De acordo com apuração de Oliberal.com com fontes ligadas ao Leão, quatro nomes estão bem encaminhados e devem ser anunciados pelo clube a qualquer momento.

O primeiro deles é o zagueiro Igor Morais, vinculado ao Corinthians. O Timão concordou em emprestar a jovem promessa ao Remo a custo zero, bancando sozinho os salários do jogador. Ele ficará cedido ao time paraense até o final do ano.

Outros três jogadores dependem ainda da questão salarial para que os acordos sejam firmados e oficializados. Porém, de acordo com a fonte ouvida pela reportagem, as negociações "estão bem encaminhadas". São os casos dos atacantes Fernandinho, Netto e Vanilson.

Quem são

Destes, o primeiro estava disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa e já anunciou a saída do clube pelas redes sociais. Ele tem 30 anos, atua pelos lados do campo e tem números sólidos nas duas últimas temporadas. Em 2021, pelo Ituano, foram 35 jogos, 7 gols e uma assistência, além do título da Série C nacional. Neste primeiro semestre, fez dois gols e três assistências em 13 jogos vestindo a camisa do Água Santa.

Fernandinho também usou as redes sociais para anunciar despedida. Destino deve ser o Remo (Instagram / @nathanfernando_92)

Netto, de 24 anos, esteve nas últimas duas temporadas em clubes das primeiras divisões do país e terá a primeira experiência na Série C. Formado na base do São Paulo, o também atacante de beirada passou pelos times Sub-20, Sub-23 e profissional do Internacional-RS até ser cedido por empréstimo ao CSA em 2020. Em seguida, foi campeão da Série D nacional pelo Mirassol. No ano passado, jogou a Segundona pelo Brasil de Pelotas e recentemente estava disputando o Paulistão pela Ferroviária.

Por fim, Vanilson está nos planos do Leão desde o começo do ano. Em janeiro, o clube acabou derrotado pela burocracia para conseguir a liberação junto ao Arar, da Arábia Saudita, clube em que o centroavante estava jogando. Mas o próprio atacante já fez postagem se despedindo do clube e o destino deverá ser o Remo, com o qual já possui pré-contrato assinado.